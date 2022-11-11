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Şanlıurfa'da annelere "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi

AA

Şanlıurfa'da annelere "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında annelere eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde annelere yönelik seminer düzenlendi.

Seminerde uzman personeller tarafından annelere uyuşturucu madde kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirici ve farkındalığı artırıcı sunumlar yapıldı. 13 ilçede gerçekleşen etkinlikte 1867 anneye ulaşıldı.

Etkinliklere Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da katıldı.


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