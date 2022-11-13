Siverek Ovası'na alternatif ürün olarak ekilen ayçiçeğinden 950 ton verim alındı

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde üretim çeşitliliğinin arttığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ayçiçeği de alternatif ürünler arasında yerini almaya başladı.

Verimli tarım arazilerine sahip ilçede tahıl ürünleri ve pamuğun yanı sıra alternatif ürün yetiştirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Ayçiçeği Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinin desteğiyle haziran ayında 2 bin 730 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinden 950 ton verim alınması üzerine projenin yaygınlaştırılmasına karar verildi.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli tarım kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'nın pamuk ve tahılla anıldığını, son yıllarda çiftçilerin bölgeye uygun alternatif ürünleri yetiştirdiğini söyledi.

- Maliyeti düşük getirisi yüksek

Kentte sulama imkanların her geçen yıl genişlediğini ifade eden Eyyüpoğlu, çiftçilerin sağlanan imkanlar ve desteklerle maliyeti düşük, getirisi yüksek ürünler yetiştirmeye başladığını kaydetti.

Bu kapsamda Siverek ilçesinde "Ayçiçeği Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi"nin hayata geçirildiğini anlatan Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa tarım kenti. Çok güzel topraklara sahip, bol su ve güneş imkanımız var. Siverek'te yürütülen projeyi diğer ilçelerimize yaymalıyız. Bu proje Şanlıurfa ekonomisi için çok önemli. Siverek ilçesinde 2 bin 730 dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu alanda 950 ton ayçiçeği elde edildi. Çok verimli bir sonuç alındı. Siverek ilçemiz yüksek olduğu ayçiçeği verimi çok iyi oluyor. Amacımız bu gibi ürün çeşitliliğini bölgede yaygınlaştırmak. Çünkü bu tür ürünler diğer ürünlere göre maliyeti çok düşük fakat geliri yüksek oluyor. İş insanlarımız bu konuda fabrikalar açsa bölge ekonomisinde ciddi anlamda destek sunmuş olurlar. Burada yetişen ayçiçeği çok kaliteli ve verimli. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor."

Ziraat Mühendisi Ramazan Şeker de bölgenin ayçiçeği yetiştirilmesine çok uygun olduğunu bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Tarımda devlet desteğinin önemini vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Tarım Bakanlığının bu yıl özellikle verimli topraklarıyla ön plana çıkan Şanlıurfa'da özel bir uygulaması oldu. Baklagil ve hayvan yemlik bitki ekiminden sonra pamuk veyahut mısır birinci ürün ekim olarak kabul etti. Bu karar bir arazinin iki defa ekilmesi anlamına gelir ki bölge çiftçisi açısından yerinde ve önemli bir karardır. Kararın ardından bu yıl bazı çiftçilerimiz birinci ekimin sonrası ikinci ürün olarak ayçiçeği ekti. Tohum Şanlıurfa Valiliğinin desteğiyle alındı. Bölgemiz ayçiçeğinin yetiştirilmesine son derece uygun koşullara sahip. İyi bir verim elde edileceğini düşünüyorum. Tabii burada devlet desteğinin de olması ayrı bir güzellik olarak karşımıza çıkıyor. "

Şeker, hasadına bir süre sonra başlanacak ayçiçeğinin düşük maliyetli olması dolayısıyla ilerleyen dönemlerde daha fazla ekileceğini düşündüklerini ifade etti.

- Gübre ve su masrafı düşük

Karacadağ’ın eteklerindeki verimli arazilere bin dönüm üzerine yağlık ayçiçeği eken çiftçi Mustafa Işık ise bir süre sonra hasada başlayacaklarını dile getirdi.

Karacadağ bölgesinde ilk kez ayçiçeği ektiklerini belirten Işık, "Ayçiçeğini tercih etmemizin nedenlerinin başında çok cüzi oranlarda gübre ve suya ihtiyaç duymasıdır. Mısıra 100 kilogram gübre verirken aynı arazideki ayçiçeğine 30 kilogram gübre verdik, mısıra 10 defa su verirken ayçiçeğine 4 defa su verdik. Ayçiçeği maliyeti düşük geliri yüksek bir ürün." dedi.

Bölgede çiftçilerin son yıllarda alternatif ürünlere yöneldiğini anlatan Işık, "Bölgede sadece ayçiçeği değil, deneme amacıyla farklı türlerdeki pirinç ve fasulye ekimi de yapılıyor. Çiftçilerimiz artık buğday, arpa, pamuk ve mısırla bu işi yapamayacaklarını görmeli. Ayçiçeği konusunda bölgede üretim tesisi yok. Üretimi artırırsak önümüzdeki yıllarda tesisi de kuracağız." ifadelerini kullandı.

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