Şanlıurfa'da bir aracın stepnesinde 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir aracın stepnesinde 5 kilo 550 gram skunk yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda bir aracı durduran ekipler, stepne içerisine gizlenmiş 5 kilo 550 gram skunk ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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