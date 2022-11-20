ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da ters yönde ilerleyen otomobil, cep telefonuyla görüntülendi.
Necmettin Cevheri Bulvarı'nda bir sürücü, otomobiliyle Diyarbakır istikametine doğru ters yönde ilerlemeye başladı.
Bir süre ters yönde giden sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.
Sürücünün otomobiliyle yaptığı tehlikeli yolculuğu, başka araçtan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bu arada görüntüyü izleyen trafik ekiplerinin, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.