Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'de zemin güçlendirme ve restorasyon çalışması başlatıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kısmında çökme yaşanan tarihi Balıklıgöl'de zemin güçlendirme ve restorasyon çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 1 yıl önce doğu kemerlerinin bulunduğu platformda çökme ve çatlaklar meydana gelen tarihi Balıklıgöl'de, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda, Eyyübiye Belediyesi tarafından zemin güçlendirme ve restorasyon çalışması başlatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Balıklıgöl'ün manevi değerinin büyük olduğunu belirtti.

Yaklaşık 1 yıl önce çökme yaşanan bölgede ilgili kurumların desteği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın maddi katkısıyla Eyyübiye Belediyesi tarafından çalışmaların başlatıldığını ifade eden Ayhan, "Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 11 Nisan'da inşallah hep birlikte açılışını yapacağız. Çalışmalarda katkısı olan tüm kurumlar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ilerleyen günlerde Balıklıgöl Yerleşkesi'nde de çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

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