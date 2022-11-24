Şanlıurfa'da huzur denetimlerinde aranan 8 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen huzur denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinden 431 polisin katılımıyla kent genelinde 28 nokta ile park, kafe ve otomobillerde denetim yapıldı.

Denetimlerde, 4 bin 388 kişinin kimlikleri ile 117 iş yerinin ruhsatları kontrol edilirken, 2 ruhsatsız tabanca, 50 mermi ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı gözaltına alındı, 6 kişiye de idari işlem uygulandı.

Ayrıca, 25 araca 30 bin 3 lira idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten menedildi, 2 çalıntı motosiklet bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.