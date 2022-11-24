Halfeti'de Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent meydanında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Kandemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, ilçedeki farklı okullardan öğretmen ve öğrenciler de katıldı.





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