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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığına atanan Ahmet Budak görevine başladı

AA

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığına atanan Ahmet Budak görevine başladı

ŞANLIURFA (AA) - CHP Şanlıurfa İl Başkanlığına atanan Ahmet Budak, görevine başladı.

Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından CHP il başkanlığına atanan Ahmet Budak, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen törende önceki yönetimden kimsenin bulunmadığını söyledi.

Buna tepki gösteren Budak, şöyle konuştu:

"Biz nasıl 9 ay önce kayyum olarak çiçeklerle diğer kayyumdaki arkadaşlara teslim ettiysek, bugün partimizin gelişmesi için eski yönetimin de burada olmasını isterdik. Onlar da bizimle birlikte siyaset yapsınlar isterdik. CHP'yi ilerletmek için elimizden ne geliyorsa hep beraber yapmaya çalışacağız. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 5 kişilik kayyum heyeti atanmıştır, kayyum heyeti de 45 gün içinde kongreye götürecektir."

Öte yandan Ahmet Budak, merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde aracının ön camına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silah mermisi bırakıldığını iddia etmişti.

Şanlıurfa Valiliği, iddialara ilişkin ihbarın değerlendirildiğini, araç üzerinde inceleme yapılarak mermiye el konulduğunu, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve başlatılan adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

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