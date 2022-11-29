"İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilen Şanlıurfa'da logo ve slogan yarışması düzenlenecek

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ŞANLIURFA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatınca "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilen Şanlıurfa'nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için logo ve slogan belirlenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yarışma kapsamında işlevsel ve akılda kalıcı özgün bir slogan ile logo tasarımının ortaya çıkarılarak kullanılması öngörülüyor.

Logo, slogan tasarım ve fikir yarışmasına katılmak isteyenler, 19 Aralık 2022 saat 17.00'ye kadar Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunabilecek.

Yarışmada birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışmaya ilişkin tüm detay ve katılım şartları Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden öğrenilebilecek.

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