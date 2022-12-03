GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da ablasını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ablasını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, tartıştığı ablası B.H'yi (26) pompalı tüfekle öldüren Y.H'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Suçunu kabul eden şüpheli Y.H. "kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan hayatını kaybeden kadının 25 Kasım 2022'de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık için video çektiği ortaya çıktı.

Karaköprü ilçesinde dün kardeşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın yaşamını yitirmiş, zanlı ise kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanmıştı.













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