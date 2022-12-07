Şanlıurfa'da engelli çocuklar ata binme heyecanı yaşadı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa At'la Terapi Merkezi tarafından Engeliler Haftası dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Hipodrom Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Türkiye Jokey Kulübü ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında özel gereksinimli öğrencilere yönelik program gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Karaköprü Mahmut Tekke Orta Okulu öğrencileri, farkındalık oluşturmak için Şanlıurfa Hipodrom Müdürlüğü Atla Terapi Merkezini ziyaret etti.

Merkezde atlara binen öğrenciler eğlenceli saatler yaşadı.

Terapi merkezinde uzman binici eğitmenlerin koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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