Şanlıurfa'da müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hakkında müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan H.A'nın Eyyübiye ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla H.A'yı yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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