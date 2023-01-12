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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Viranşehir'de Eyyüp Nebi Vakfı kurulacak

AA

Viranşehir'de Eyyüp Nebi Vakfı kurulacak

ŞANLIURFA (AA) - Viranşehir Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından Eyyüb Nebi Vakfı kurulacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Eyyüb Nebi Vakfı kurulması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Vali Salih Ayhan başkanlığında Kaymakam Önder Çengel, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Kaymakamlık Proje Ofisinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda vakfın yol haritası belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Çengel, Eyyüb Nebi Vakfı'nın 500 yıldan fazla bir geçmişi olduğunu söyledi.

Osmanlı döneminde, sosyal kültürel ve dini hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla vakıf kurulduğunu belirten Çengel, şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Selim'in 1516'da doğu seferinin ardından bölgenin fethinden sonra, 1518'de tahrir işlemi gerçekleştirilmiş. Yapılan tahrirde Eyyüb Nebi Vakfı hakkında bilgi verilmekte. Osmanlı Devleti döneminde Eyyüb Nebi Vakfı hakkında bilgi veren bu tahrir sonuçlarını kapsayan Maliyeden Müdevver Defteri'dir. Bu defterde vakfın ismi tam olarak 'Vakf-ı Türbe-i Hazret-i Eyüb en-Nebi' olarak geçmektedir. 1518 tarihli bu deftere göre bu türbe Siverek kazası Çıbıkdan Nahiyesine bağlı Cafer Bey köyünde yer almaktaydı. Yine bu deftere göre vakfın görevli sayısı 5 kişi olarak görülmekte. Vakfın vakfiyesi bulunmadığından, kuruluş tarihi bilinmiyor. Ancak Osmanlı Devleti'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni hakimiyeti altına almasından hemen sonra 1518'de yaptığı tahrir (sayım) de vakfın varlığından bahsedilmekte. Bu da gösteriyor ki Eyyüb Nebi Vakfı'nın kuruluşu Osmanlı Devleti buraya hakim olmadan öncesine dayanmakta.Yüzyıllarca Hz. Eyyüb Nebi'nin türbe ve mescidi ile gelen ziyaretçilerin hizmetlerinin yürütülmesi için faaliyetler yürüten Eyyüb Nebi Vakfı şuan mazbut vakıf statüsünde. Yeni kurulacak vakıf ile Eyyüb Nebi Vakfının misyonu devam edecek inşallah."

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