Şanlıurfa merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 19 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 lira, 14 bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 laptop, 79 telefon, 65 sim kartı, 33 flash bellek, 2 hard disk, 5 hafıza kartı, 4 sim kart bloğu, 1 tablet, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.