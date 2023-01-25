Şanlıurfa'da yol uygulamalarında 7 düzensiz göçmen ile 24 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında 7 düzensiz göçmen ile 24 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri koordinasyonunda, kaçakçılık suçlarına yönelik Birecik, Hilvan ve Viranşehir'de belirlenen noktalarda "şok yol arama" faaliyeti yapıldı.

Dedektör köpeğin de katılımıyla gerçekleştirilen aramalarda, 1 kilo 700 gram esrar, 1500 paket gümrük kaçağı sigara ve 25 kilogram çay ele geçirildi.

Uygulamada 9'u çeşitli suçlardan aranan olmak üzere 24 şüpheli ile yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken 24 şüpheli ise işlemleri için jandarmaya götürüldü.





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