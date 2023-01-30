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Misafirlerini 12 bin yıl öncesine götüren Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, her yıl daha fazla ziyaretçi ağırlıyor

AA

Misafirlerini 12 bin yıl öncesine götüren Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, her yıl daha fazla ziyaretçi ağırlıyor

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - İnsanlık tarihine ışık tutan eşsiz eserlerin yer aldığı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, 2022 yılında yaklaşık 300 bin kişiyi ağırlayarak, açıldığından beri en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te ziyarete açılan ve 30 bini kapalı olmak üzere 60 bin metrekarelik alana sahip müzede, neolitik döneme ışık tutan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi kentin birçok noktasında devam eden kazılarda çıkan eserler sergileniyor.

Ziyaretçiler, yüzlerce insan ve hayvan figürünün işlendiği taşlar, mezarlıklar ve kitabelerin bulunduğu Arkeoloji Müzesi ziyaretçilerine, milattan önce 9 bin 500'lü yıllara tarihlenen ve "dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eseri" olarak bilinen 180 santimetre boyundaki "Balıklıgöl heykeli"ni de görme imkanı sağlıyor.

- "Müzede 200 bin eser bulunuyor"

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, AA muhabirine, temeli 2012 yılında atılan müzenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te ziyarete açıldığını söyledi.

Müzedeki eserlerin kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine adeta "o dönemde yaşıyormuş hissi"ni uyandırdığını anlatan Uludağ, şöyle konuştu:

"Müzemizde yaklaşık 200 bin eser bulunmaktadır. Bu eserlerden en önemlilerinden yaklaşık 10 bini sergilenmektedir. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi çağdaş müzeciliğin dünyadaki en iyi örneklerinden biridir. Hem salonların genişliği anlamında hem ziyaretçilerin canlandırmalarla buluşmaları anlamında çok ilgi çekicidir. Müzeye ziyaretçilerin ilgisini daha iyi çekebilmek adına çeşitli etkinlikler de düzenlenmektedir. Resim, müzik dinletileri, panel ve söyleşiler gibi etkinliklerimiz oluyor. Bundaki amacımız müzeyi kültür merkezi gibi değerlendirmektir. Bu noktada da gerçekten müzeye olan ilgi çok fazladır. İlimize gelen tüm misafirler müzeyi ziyaret etmek istiyorlar. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler dünyanın en önemli eserlerindendir. Göbeklitepe ve Karahantepe'den çıkartılan eserler ile Taş Tepeler Projesi kapsamında çıkarılan eserler bu müzede sergilenmektedir. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi dünyadaki en nitelikli müzelerden biridir, çünkü neolitik döneme tarihlenen eserler bu müzede sergilenmektedir."

- Müze 2022 yılında yaklaşık 300 bin misafiri ağırladı

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin içerisinde yer alan eserlerle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Uludağ, her geçen gün ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirtti.

Şanlıurfa'nın "2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti" olarak ilan edilmesinin etkilerinin olacağını dile getiren Uludağ, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Göbeklitepe, Karahantepe gibi ören yerlerini ve müzeleri ziyaret edeceklerdir. Bu konuda Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince çeşitli projeler ve etkinlikler hazırlanmaktadır. İlimize gelen ziyaretçiler muhakkak müzeye de uğrayacaktır. 2015 yılından bu yana artarak devam eden bir ziyaretçi sayısı var. 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle birlikte Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, 2019 yılında 250 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ardından pandemiden dolayı ziyaretçi sayısında düşüş yaşansa da 2021 yılında müzemiz 200 bin kişiyi ağırlamıştır. 2022 yılında müzemiz ziyaretçi rekorunu kırarak 300 bin ziyaretçi rakamına ulaşmıştır. Bu rakam da bizim için çok önemlidir, bu rakamın önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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