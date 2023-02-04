Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta uçak seferlerine kar engeli

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.

Şanlıurfa'da sabaha karşı etkili olan kar, zaman zaman buzlanmaya ve görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan seferler iptal edildi.

İstanbul'dan kente gelmek üzere havalanan bir uçak ise Adana Şakirpaşa Havaalanı'na yönlendirildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların hava durumuna göre değerlendirileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.







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