Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 18 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

İpekyol Caddesi'nde yıkılan 6 katlı bir binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yapılan ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 1 kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

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