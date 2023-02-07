Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, depremden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, depremde tek katlı evlerin bulunduğu kırsal bölgelerde büyük bir yıkım olmadığını söyledi.

Beyazgül, İpekyol Caddesi'ndeki arama kurtarma çalışmalarının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Çalışmaların resmi kurumların ve gönüllü kuruluşların işbirliğiyle sürdüğü bilgisini veren Beyazgül, "Bölgede hakimiyeti, kontrolü sağladık. Şehir artçı depremler nedeniyle henüz normal hayatına dönmedi. Fırınlarımız ve lokantalarımız açık değil. Bunun için belediyelerimiz olarak kollarımızı sıvadık. Kendi çorba evimizi, kendi ekmek fabrikamızı 24 saat çalıştırıyoruz." dedi.

Vatandaşların ihtiyacına yetişmeye çalıştıklarını kaydeden Beyazgül, geceyi dışarıda geçiren depremzedelere kamu kurumlarının tek katlı yapılarını, belediye taziyeevlerini ve diğer binaların kapılarını açtıklarını belirtti.

Kırsal bölgeden çadır talepleri geldiğini de aktaran Beyazgül, dışarıdan yardım konusunda birçok kuruluşun aradığını ancak henüz yardımların gelmediğini, Kızılay ve AFAD'ın ise bölgede ihtiyaçları gidermek için çok hareketli olduğunu söyledi.

Kırsaldaki çalışmalara da destek olduklarını dile getiren Zeynel Abidin Beyazgül, "Depremde tek katlı evlerin bulunduğu kırsal bölgelerde büyük bir yıkım olmadı. Kırsalda büyük bir şey yok. Ahırlarda yıkılmalar var, bir kısım konutlarda yıkılma var." diye konuştu.



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