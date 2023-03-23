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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı

AA

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında Suriye'nin Azez bölgesinde bombalı araç saldırısıyla bağlantılı olduğu belirlenen Z.Ş'nin yasa dışı yollarla Suriye'ye gitmeye çalıştığını belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Z.Ş. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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