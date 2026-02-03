Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:33 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

        Bazı vatandaşların, dolu nedeniyle araçlarının zarar görmemesi için üzerini karton ve bezlerle örtmeye çalıştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 100 bin lirayı çalan şüpheli kameraya yansıdı
        Şanlıurfa'da 100 bin lirayı çalan şüpheli kameraya yansıdı
        Şanlıurfa'da bir kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Şanlıurfa'da bir kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Çarpışan 2 araç alev topuna döndü: 2 yaralı
        Çarpışan 2 araç alev topuna döndü: 2 yaralı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Şanlıurfa'da depremde hasar gören ecdat...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Şanlıurfa'da depremde hasar gören ecdat...
        Kuyumcu dükkanında altınları gasbedip, polisi yaralayan 6 şüpheli yakalandı
        Kuyumcu dükkanında altınları gasbedip, polisi yaralayan 6 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da kuyumcu soygununda 6 gözaltı
        Şanlıurfa'da kuyumcu soygununda 6 gözaltı