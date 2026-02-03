Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşların, dolu nedeniyle araçlarının zarar görmemesi için üzerini karton ve bezlerle örtmeye çalıştığı görüldü.
