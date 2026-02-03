6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Şanlıurfa'da depremde hasar gören ecdat yadigarı 15 cami yeniden ibadete açıldı

CEBRAİL CAYMAZ - "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da depremlerde hasar gören ecdat yadigarı 32 camiden restorasyonu tamamlanan 15 camide ezan sesi yeniden yükseliyor.



Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, inanç ve kültür turizminde önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'nın simge yapıları arasındaki tarihi camiler de hasar aldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde ve korumasında olan kentteki tarihi 32 cami depremlerde hasar gördü.



Restorasyonu tamamlanan 15 cami cemaatiyle yeniden buluştu. Restorasyon işlemleri devam eden 17 caminin ise bu yıl içerisinde yeniden ibadete açılması hedefleniyor.



Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, depremde hasar gören eserlere kısa sürede müdahale edildiğini, bunlardan restorasyonu tamamlananların ibadete açıldığını söyledi.



Şanlıurfa ve ilçelerinde restorasyon çalışmaları devam eden camilerin olduğunu belirten Palalı, Viranşehir ve Suruç'ta yıkılan 4 caminin ise hayırseverler tarafından yapımının devam ettiğini dile getirdi.



- "İğne ucuyla kazar gibi bu eserleri restore ediyoruz"



Restorasyon çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerine dikkati çeken Palalı, şunları kaydetti:



"Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce öncelikle mevcut durumun rölevesi çıkarılarak hasar analizleri yapıldı. Bu hasar analizlerinden sonra elimizdeki malzemelerin dayanımı tespit edildi. Bunlar bizi denetleyen makam olarak kültür varlıklarını koruma kurullarında ve tarafımızca oluşturulan bilim heyetlerinde titizlikle değerlendirildi. Bizler geciktiğimizin farkındayız fakat gelecek nesillere bu eserleri daha sağlam bir şekilde ulaştırma adına iğne ucuyla kazar gibi restore ediyoruz. Şanlıurfa olarak büyük bir başarı gösterdiğimizi ben samimiyetle söyleyebiliyorum."



Palalı, eserleri aslına uygun ayağa kaldırdıklarını ifade ederek, "İnşallah Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'nun talimatları doğrultusunda 2026 yılının sonuna yetişmeden bu eserlerin hepsi tamamlanacak. Çok dağınık bir coğrafyada çalışıyoruz. Siverek, Bilecik, Viranşehir ve Suruç ilçelerimizde çalışma olan camiler var. Temel hedefimiz bu camileri aslına uygun tamamlamak." diye konuştu.

