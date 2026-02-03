Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Şanlıurfa'da depremde hasar gören ecdat yadigarı 15 cami yeniden ibadete açıldı

        CEBRAİL CAYMAZ - "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da depremlerde hasar gören ecdat yadigarı 32 camiden restorasyonu tamamlanan 15 camide ezan sesi yeniden yükseliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:13 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Şanlıurfa'da depremde hasar gören ecdat yadigarı 15 cami yeniden ibadete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEBRAİL CAYMAZ - "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da depremlerde hasar gören ecdat yadigarı 32 camiden restorasyonu tamamlanan 15 camide ezan sesi yeniden yükseliyor.

        Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, inanç ve kültür turizminde önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'nın simge yapıları arasındaki tarihi camiler de hasar aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde ve korumasında olan kentteki tarihi 32 cami depremlerde hasar gördü.

        Restorasyonu tamamlanan 15 cami cemaatiyle yeniden buluştu. Restorasyon işlemleri devam eden 17 caminin ise bu yıl içerisinde yeniden ibadete açılması hedefleniyor.

        Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, depremde hasar gören eserlere kısa sürede müdahale edildiğini, bunlardan restorasyonu tamamlananların ibadete açıldığını söyledi.

        Şanlıurfa ve ilçelerinde restorasyon çalışmaları devam eden camilerin olduğunu belirten Palalı, Viranşehir ve Suruç'ta yıkılan 4 caminin ise hayırseverler tarafından yapımının devam ettiğini dile getirdi.

        - "İğne ucuyla kazar gibi bu eserleri restore ediyoruz"

        Restorasyon çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerine dikkati çeken Palalı, şunları kaydetti:

        "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce öncelikle mevcut durumun rölevesi çıkarılarak hasar analizleri yapıldı. Bu hasar analizlerinden sonra elimizdeki malzemelerin dayanımı tespit edildi. Bunlar bizi denetleyen makam olarak kültür varlıklarını koruma kurullarında ve tarafımızca oluşturulan bilim heyetlerinde titizlikle değerlendirildi. Bizler geciktiğimizin farkındayız fakat gelecek nesillere bu eserleri daha sağlam bir şekilde ulaştırma adına iğne ucuyla kazar gibi restore ediyoruz. Şanlıurfa olarak büyük bir başarı gösterdiğimizi ben samimiyetle söyleyebiliyorum."

        Palalı, eserleri aslına uygun ayağa kaldırdıklarını ifade ederek, "İnşallah Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'nun talimatları doğrultusunda 2026 yılının sonuna yetişmeden bu eserlerin hepsi tamamlanacak. Çok dağınık bir coğrafyada çalışıyoruz. Siverek, Bilecik, Viranşehir ve Suruç ilçelerimizde çalışma olan camiler var. Temel hedefimiz bu camileri aslına uygun tamamlamak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı

        Benzer Haberler

        Kuyumcu dükkanında altınları gasbedip, polisi yaralayan 6 şüpheli yakalandı
        Kuyumcu dükkanında altınları gasbedip, polisi yaralayan 6 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da kuyumcu soygununda 6 gözaltı
        Şanlıurfa'da kuyumcu soygununda 6 gözaltı
        Eşinin dövüp, olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı kadın, 54 gündür yoğun b...
        Eşinin dövüp, olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı kadın, 54 gündür yoğun b...
        Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili coşkusu
        Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili coşkusu
        Berat Kandili Gaziantep ve çevre illerde idrak edildi
        Berat Kandili Gaziantep ve çevre illerde idrak edildi
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı