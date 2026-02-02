Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Berat Kandili Gaziantep ve çevre illerde idrak edildi

        –Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:58 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berat Kandili Gaziantep ve çevre illerde idrak edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

        Gaziantep İl Müftülüğünce Şahinbey Millet Camii başta olmak üzere kentteki camilerde mevlit programı organize edildi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gerçekleştirilen programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

        Namaz sonrası cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Şanlıurfa

        "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere geldi.

        Akşam ezanı sonrası yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Kandil dolayısıyla vatandaşlar, yerleşkede bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.

        Yatsı namazının ardından Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş İl Müftülüğünce başta Abdülhamid Han Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla Berat Kandili idrak edildi.

        Abdülhamid Han Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Daha sonra cemaat, namaz kılıp, dua etti.

        Vatandaşlara cami çıkışında kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Malatya

        Malatya'da Kernek Karagözlülüer Camisi'nde Beraat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidin ardından camiye gelenler gecenin önemiyle ilgili vaazı dinledi.

        Kandil programında, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Camiyi dolduran cemaat, namaz kılıp, dua etti.

        Vatandaşlara cami çıkışında kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Darende ilçesinde ise tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi olmak üzere tüm camilerde kandil programları düzenlendi.

        On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Berat Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, ilçedeki camilere gitti.

        Namaz sonrası, Hulusi Efendi Vakfı tarafından camilere gelenlere Somuncu Baba Sebil Ekmeği ikram edildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        - Adıyaman

        Adıyaman İl Müftülüğü'nce Meydan Camisi'nde program düzenlendi.

        Camiye gelen vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

        - Kilis

        Kilis'te İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil dolayısıyla kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

        Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programın sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 11 kişinin yaralandığı arazi kavgasına ilişkin 6 gözaltı
        Şanlıurfa'da 11 kişinin yaralandığı arazi kavgasına ilişkin 6 gözaltı
        Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan binanın yanındaki apartman da boşaltıld...
        Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan binanın yanındaki apartman da boşaltıld...
        Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu: 1 polis yaralı
        Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu: 1 polis yaralı
        Şanlıurfa'da kuyumcuda silahlı soygun sırasında izinli polis ayağından vuru...
        Şanlıurfa'da kuyumcuda silahlı soygun sırasında izinli polis ayağından vuru...
        Kuyumcu dükkanında silahlı soygun: 1 polis yaralı
        Kuyumcu dükkanında silahlı soygun: 1 polis yaralı