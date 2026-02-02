Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:23
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmalar sonucunda 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 3 adet aranması ve 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İşlemlerinin ardından 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.

