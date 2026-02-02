Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucunda 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 3 adet aranması ve 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İşlemlerinin ardından 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.