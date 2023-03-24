Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede akşam etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı evlerde de su baskını oluştu.

Belediye ekipleri, sağanakla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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