Akçakale Kaymakamlığından Yazlıca Mahallesi'nde oy kullanma sırasındaki tartışmaya ilişkin açıklama:

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ŞANLIURFA (AA) - Akçakale Kaymakamlığı, kırsal Yazlıca Mahallesi'nde oy kullanma işleminin sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yazlıca Mahallesi seçim çevresinde vatandaşlarla gözlemci sıfatıyla bölgede bulunan kişiler arasında "ufak çaplı tartışma" yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada da paylaşılan söz konusu olaya kolluk kuvvetlerimiz gerekli müdahalede bulunmuştur. Mahallemizde oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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