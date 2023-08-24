Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bitkin haldeki güvercine müftülük personeli sahip çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:22 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da bitkin haldeki güvercine müftülük personeli sahip çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen güvercin, müftülük personelinin yardımıyla bakımı yapılarak tekrar doğaya bırakıldı.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcak havadan dolayı bitkin haldeki bir güvercin, Bozova İlçe Müftülüğü binasının penceresinden içeriye girdi.

        Müftülük personeli bitkin haldeki güvercini alarak önce lavaboda suyun altında serinlemesini sağladı.

        Güvercine daha sonra su ve yem verilerek karnı doyuruldu.

        Bir süre dinlendikten sonra kendine gelen güvercin doğaya bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Livakovic İstanbul'da!
        Livakovic İstanbul'da!
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor
        Bakan Tekin: Deprem bölgesinde eğitim- öğretim sorunsuz başlayacak (2)
        Bakan Tekin: Deprem bölgesinde eğitim- öğretim sorunsuz başlayacak (2)
        Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
        Bakan Tekin, Şanlıurfa'da "Öğretmenler Odası Buluşmaları" sonrası konuştu:
        Bakan Tekin, Şanlıurfa'da "Öğretmenler Odası Buluşmaları" sonrası konuştu:
        DÜZELTME - "Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa İl Eğitim Değerlendirme To...
        DÜZELTME - "Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa İl Eğitim Değerlendirme To...