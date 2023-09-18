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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:12 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:22
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Ahmet Aydın idaresindeki 34 GEU 151 plakalı otomobil, Eyyüp Nebi Kavşağı'nda, Eyüp Çelik yönetimindeki 34 BG 2675 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Rahime Çelik, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

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