Şanlıurfa'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu balaban kuşu koruma altına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu balaban kuşu koruma altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince, Viranşehir ilçesi Tanyeli Mahallesi kırsalında yaralı halde balaban kuşu buldu.
Ekiplerce muhafaza altına alınan balaban kuşu, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.