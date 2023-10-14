Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Türkiye'nin 9 aylık domates ihracatı 2022'nin tamamındaki dış satımı geçti

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan domates ihracatı, geçen senenin tamamındaki dış satımı geçerek 381 milyon 354 bin dolar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin 9 aylık domates ihracatı 2022'nin tamamındaki dış satımı geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan domates ihracatı, geçen senenin tamamındaki dış satımı geçerek 381 milyon 354 bin dolar oldu.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2022'de 54 ülkeye yapılan domates ihracatından 377 milyon 418 bin dolar gelir sağlandı.

        Bu yılın 9 aylık döneminde ise 381 milyon 354 bin dolarlık domates satıldı.

        Bu dönemde Bulgaristan, Hollanda, Birleşik Krallık, Seyşel Adaları, Danimarka, İspanya, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Estonya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 51 ülkeye 423 bin 321 ton domates ihracatı gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin en çok domates ihracatı yaptığı ülkelerin başında Romanya yer aldı. Türkiye, Romanya'ya yılın 9 ayında 66 milyon 443 bin dolarlık domates sattı. Romanya'yı 52 milyon 19 bin dolarla Ukrayna, 38 milyon 959 bin dolarla Polonya, 35 milyon 933 bin dolarla Almanya ve 29 milyon 806 bin dolarla Rusya izledi.

        - "Yeni pazarlara açılma hedefimiz devam ediyor"

        Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Halil Pekdemir, AA muhabirine, domates ihracatında yılın ilk 9 ayında yaşanan büyük artışın sevindirici olduğunu söyledi.

        Türkiye'deki domates ihracatının yükselmesinde pazar çeşitliliğinin artmasının büyük etkisi olduğunu ifade eden Pekdemir, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin 2023 yılının ilk 9 ayında yapmış olduğu 381 milyon 354 bin dolarlık domates ihracatıyla 2022'nin tamamını büyük bir artışla geride bırakması ülkemiz için mutluluk verici önemli bir gelişme. Domates ihracatındaki bu büyük artış, sera sektörünün gelişmesine de önemli katkılar sunacaktır. Sektörün daha da büyümesiyle hem istihdam oranı artacak hem de ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağlanacaktır. Yıl sonuna kadar bu ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz."

        Pekdemir, hükümetin üretimin artırılması için sera kurmak isteyenlere kredi desteğinin sektörün gelişimine verdiği katkının ihracat rakamlarına yansıdığını belirterek, sera üretiminde Avrupa'da birinci sıraya gelmeyi hedeflediklerini aktardı.

        İhracat rakamlarını sürekli yukarıya taşıma gayretinde olduklarını vurgulayan Pekdemir, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelere baktığımız zaman pazar ağının geçmiş yıllara göre arttığını görüyoruz. Bizim yeni pazarlara açılma ve oralarda istikrarlı şekilde bulunma hedeflerimiz devam ediyor. Artan seralarımız ve üretim miktarımızla her yıl ihracat rakamlarımızı artıracağımızı düşünüyoruz. Ayrıca Rusya'nın, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltmesi bizim açımızdan olumlu bir gelişmeydi. İnanıyoruz ki ihracat rakamlarının artması, ülkemiz ekonomisi için de önemli bir gelişme olacaktır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Şanlıurfa'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı
        Şanlıurfa'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı
        Depremzede öğrenciler "Benim Hikayem Projesi" kapsamında kamerayla tanıştı
        Depremzede öğrenciler "Benim Hikayem Projesi" kapsamında kamerayla tanıştı
        Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-5 Uygulaması" kapsamında 31 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-5 Uygulaması" kapsamında 31 şüpheli yakalandı
        Siverek'te bir ayda 61 tabanca ile 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi
        Siverek'te bir ayda 61 tabanca ile 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi
        Şanlıurfa'da kadına şiddet uyguladığı iddia edilen polis hakkında soruşturm...
        Şanlıurfa'da kadına şiddet uyguladığı iddia edilen polis hakkında soruşturm...