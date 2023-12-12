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        Şanlıurfa'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 23:20 Güncelleme: 12.12.2023 - 23:20
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        Şanlıurfa'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kent merkeziyle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde "Uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, A.K. ve B.İ. saklandıkları adreslerde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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