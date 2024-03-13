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        Şanlıurfa'da 93 sikke ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:33
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        Şanlıurfa'da 93 sikke ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke, 9 Urartu halka bileziği ve 1 toprak kandil ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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