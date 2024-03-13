Şanlıurfa'da 93 sikke ele geçirildi

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke, 9 Urartu halka bileziği ve 1 toprak kandil ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

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