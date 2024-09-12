Ticaret Bakanı Bolat, modernize edilen Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın açılış töreninde konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, modernize edilen Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın Suriye'nin yeniden imarı ve ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışına neden olacağını belirtti.

Bakan Bolat, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi arasında modernize edilen Ceylanpınar Gümrük Kapısı hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Bakan Bolat, Ceylanpınar Gümrük Kapısının açılmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Rasulayn ile olan ticarette ihtiyaç duyulan gümrük kapısının modern ve konforlu şekilde yapılması için yatırım kararı alındığını, kısa bir süre içerisinde 78 milyon lira bedelle buranın tamamlandığını dile getiren Bolat, şunları söyledi: "Bu açılış aslında bir şeyi de sembolize ediyor. İnşallah komşu ülke, kardeş ülke Suriye'de çatışmasız ve barış ortamının sağlanmasıyla beraber, Türkiye ile Suriye arasındaki kardeşlik ilişkileri, sosyal ilişkiler, ticaret, ekonomi, yatırım ilişkileri eski günlerine dönebilecektir. Oldukça iyi şartlarda yapılan bu gümrük müdürlüğü inşallah tüccarlar için, sanayiciler için, çiftçilerimiz için karşılıklı ticareti hızlandıracak önemli bir geçiş noktası haline geldi ve Ceylanpınar ile Rasulayn arasında çok önemli bir köprü rolü görecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bolat, açılışın ardından Akçakale ilçesine geçeceklerini ve oradaki Gümrük Müdürlüğünde inceleme yapacaklarını ifade ederek, "Akçakale'nin de genişletilmesi çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Oradaki çalışmalar da titizlikle ilerliyor. Mayınlı alan temizlendikten sonra, çok geniş bir alanda inşallah gümrük müdürlüğü hizmet binalarını da modernize etmeye hızlıca başlayacağız." dedi. 173 gümrük müdürlüğünden 155'inin fiilen hizmet verdiğini dile getiren Bolat, Türkiye'nin en uzun sınır komşusunun Suriye olduğunu, bu ülkeye Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Mardin'deki sınır kapılarından geçiş yapıldığını belirtti.

Bu sınır kapılarının Türkiye'yi Orta Doğu'ya, Körfez'e bağlayan çok önemli ticaret yolları olduğuna işaret eden Bakan Bolat, şöyle konuştu: "Biz bütün bu gümrük kapılarımızı modernize ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Gerek Bakanlık bütçe kaynaklarından, gerekse yap-işlet-devret modeliyle şu ana kadar 17 tane gümrük müdürlüğümüz ve gümrük kapılarımız çok modern şartlarda hizmet veriyorlar. Şanlıurfa'da en yenisi oldu. Geçen yıl Edirne Pazarkule ve Ardahan Türközü gümrük kapılarını modernize edilmiş bir şekilde hizmete açmıştık. Şu anda inşaatı devam eden Dereköy var Kırklareli'de ve tabii çok önemli olan Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nın modernizasyon çalışması artık sona yaklaşmış vaziyette. Bu yıl 2024'te ilk modernizasyonu tamamlanıp açılmış gümrük müdürlüğümüz burası, Şanlıurfa Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğümüz oldu. 600 milyar dolar civarında mal ve hizmet, mal, ihracat ve ithalat bu 155 gümrük müdürlüğünden geçmektedir.^

Türkiye'nin ekonomik sınırlarını gümrüklerin oluşturduğunu anlatan Bolat, şöyle devam etti: "Ekonomik sınırlarımız gümrüklerimizdir. Çok önemli, Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi gelirlerinin dörtte birini gümrükler tahsil etmekte ve ithalattan alınan bu gümrük vergileri anında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza aktarılmaktadır. Yani devletimizin bütçe harcamalarına yüzde 25-26 nispetinde katkıyı Türkiye Cumhuriyeti gümrükleri sağlamaktadır. Bu kadar önemli bir fonksiyon görmekte. Bunun yanında ihracatımızın kontrol edilip, hızlı bir şekilde gümrük kapılarından geçmesi, ithalatta da özellikle haksız rekabet ya da haksız ticaret oluşturacak ithalata karşı ve yasa dışı ürünlere karşı, yasa dışı ticarete karşı, kaçakçılığa karşı kontrol mekanizmalarını da gümrüklerimiz sağlamaktadır. Yani gümrüklerimiz ülkemizin sınırlarının ekonomik anlamda bekçiliğini yapmaktadır. Tam 183 milyon yolcu gümrüklerden geçiyor. Tam 12 milyon araç gümrüklerimizden geçiyor. 8 milyon 300 bin adet konteyner gümrüklerimizden geçmekte ve 7 milyon 900 bin beyannamenin işlemleri gümrük müdürlükleri tarafından yapılmaktadır."

Ticaret Bakanlığının 24 bin personelinden yaklaşık 16 bininin gümrüklerde çalıştığını dile getiren Bakan Bolat, bu yılın ilk 6 ayında gümrüklerde 95 milyon yolcunun, 6,8 milyon aracın işleminin yapıldığını, Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilmek üzere 786 milyar lira gümrük vergisinin tahsilatının gerçekleştirildiğini kaydetti. - "Tek haneli enflasyon hedefimizdir" Ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülkenin Türkiye olması hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Bolat, bu kapsamda gümrükleri modernleştirdiklerini söyledi.

Bakan Bolat, Türkiye'nin Suriye'ye 2023'te 2 milyar dolar ihracat yaptığını, bu ülkeyle 2,4 milyar dolarlık ticaret hacminin oluştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın yeni binasında hizmet vermeye başlaması, siyasi ilişkilerde Suriye'de çatışmasız ve barışçı bir siyasi çözümün ortaya çıkması için çabaların yoğunlaştığı bu dönemde, Suriye'nin yeniden imarı, ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışına neden olacaktır. Bu nedenle gümrüklerimizi de o güne hazırlıyoruz. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın 22 yıldır ülkemizde iktidar olduğu ve yönettiği bu dönemin temel karakteristiği, özelliği, istikrar ve güven olmuştur. Siyasi istikrar, ekonomik istikrarı beraberinde getirmiştir. Güçlü Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, uygulanan ekonomik politikalar, siyasi politikalar, terörle mücadeledeki büyük başarı, huzur ortamının hakim olması, yatırımların artması, yabancı doğrudan yatırımların ülkemize akması, yurt içinden yatırımcılarımızın yatırım atağına geçmeleri sonucunda Türkiye'nin milli geliri 22 yılda beş kat artarak 238 milyar dolardan 1 trilyon 202 milyar dolara yükselmiştir. Kişi başına milli gelir 3 bin 600 dolardı. 2023 sonunda 13 bin 342 dolara çıktı. Allah'ın izniyle bu yıl 14 bin doları, hatta 15 bin doları bulacak bir kişi başına milli gelir tahminimiz bulunmaktadır. Ekonominin yol haritası olan Orta Vadeli Program'da enflasyonla mücadele en öncelikli hedef ve mayıs ayında yüzde 76 TÜFE oranında, ağustos ayı itibarıyla yüzde 51,97'e tam 24 puanlık bir azalışla gerçekleşti. Bunu sizler de iş hayatında görüyorsunuz. Alışverişinizde görüyorsunuz."

"Tek haneli enflasyon hedefimizdir." diyen Bolat, "Çok büyük badireler geçirdik. 100 yılda bir olan Kovid salgını bütün dünyayı kasıp kavurdu. Ama en başarılı mücadeleyi hem sağlıkta, hem ekonomide Türkiye Cumhuriyeti yaptı, hükümetimiz yaptı. En az can kaybıyla ve en az ekonomik hasarla geçiştirdik ve hızla büyüme, yatırım, ihracat, istihdam atağına ulaştık." ifadesini kullandı. Şanlıurfa'nın Türkiye'nin tarımsal üretim merkezi olduğunu ve tarımın öneminin afetlerde, savaşlarda, salgında çok daha önemli bir hale geldiğini aktaran Bolat, kentin ülkenin parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi.

Bolat, Şanlıurfa'nın ihracat rakamlarına da değinerek, şunları kaydetti: "Son 21 yılda Şanlıurfa tarımıyla, organize sanayi bölgesiyle, ticaretiyle, turizmiyle gerçekten bir cazibe merkezi bir yıldız haline geldi. Gümrükleriyle de dış ticareti arttırma gayreti içindeyiz. Şu anda faaliyet bazında iller sıralamasında Şanlıurfa'nın geçen yıl ihracatı 428 milyon dolardı. Ama bu yeni gümrük kapılarının açılmasıyla ve Suriye'deki eğer yakında barış ortamının tesisi mümkün olduğunda bu rakamlar milyar doların üzerine çıkacak en kısa sürede. Bu yıl ilk 8 ayda yüzde 32'lik bir ihracat artışı var Şanlıurfa'nın. 335 milyon dolar, ihracatı yükseldi. Bu şu demektir. İnşallah yıl sonuna kadar 550-600 milyon dolara yükselmiş olacak."

Bakan Bolat, bugün Türkiye'nin temmuz ayı cari işlemlerinin açıklandığını aktararak, "Bu döviz bize niye lazım? İthalatlarımızı yapabilmek için lazım. Zorunlu olan ithalat kalemleri var. Ve bu noktada dış ticaretimizin açığını kapamamız lazım. Cari işlemler açığımızı kapamamız lazım. Bakın bugün cari işlemler açığı temmuz ayı için açıklandı. Muhteşem bir rakam ortaya çıktı." dedi. TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın yeni donanım ve imkanlarıyla sadece Şanlıurfa'ya değil Türkiye'nin değişik illerindeki tüm vatandaşlara katkı sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.