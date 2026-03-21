Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.



Sedat Tüm (44) idaresindeki 34 BC 1426 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.



Kazada sürücü ile otomobildeki Kesire Tüm (41), İrem Küçükyılmaz (20), Nalan Evasta Tüm (16), Turan Şerzan Tüm (15) ve Evin Rojbin Tüm (13) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

