Şanlıurfa'da çamura saplanan inek kepçeyle kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.



Kırsal Zerikli Mahallesi civarında otlayan inek çamura saplandı. Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan inek için çevredekiler Viranşehir Belediyesinden yardım istedi.



Belediye 5 personel ile paletli kepçeyi destek için mahalleye yönlendirdi.



Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla ineği mahsur kaldığı yerden kurtardı.



Hayvan sahibi İbrahim Ekici desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.



