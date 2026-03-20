Şanlıurfa'da ayakkabısının tabanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da otobüsteki aramada bir yolcunun yanında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da otobüsteki aramada bir yolcunun yanında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu kent girişinde yaptığı uygulamada bir otobüsü durdurdu.
Otobüste dedektör köpekle arama yapan ekipler, hareketlerinden şüphelendiği yolcu F.D'nin poşetteki bir çift ayakkabısının tabanının farklı olduğunu gördü.
Ayakkabının tabanını söken ekip, 7 gram esrar ile 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.D, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.