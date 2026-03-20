        Şanlıurfa'da depremde hasar alan Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı

        Şanlıurfa'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Selahaddin Eyyubi Camisi, tamamlanan çalışmaların ardından ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki ve korumasındaki camide, titizlikle yürütülen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

        Ramazan Bayramı namazıyla tekrar ibadete açılan camide ilk cuma namazı kılındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi camide uzun süredir titizlikle süren çalışmaların başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.

        Balıklıgöl Yerleşkesi yakınındaki caminin kentin önemli simgeleri arasında yer aldığını vurgulayan Şıldak, çalışmaların tamamlanmasında emekleri olan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Şıldak, "2023 yılı Haziran ayında başlatılan restorasyon çalışmalarımız süresinden de erken bitirildi. Bu ihtişamlı camimiz bayramın ilk günü bayram namazı ile birlikte ibadete açıldı. Camimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        - Selahaddin Eyyubi Camisi

        457 yılında yapılan tarihi bina, 1994 yılında ise Selahaddin Eyyubi Camisi adıyla ibadete açıldı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan yapının restorasyonu kapsamında yapının mevcut durumunu tespit etmek amacıyla projelendirme çalışmaları ile zemin ve yapı analizleri gerçekleştirildi.

        Camide yer alan mihrap, minber, kürsü ve hünkar mahfili gibi özgün mimari unsurlar koruma altına alınarak muhafaza edildi. Yapının güvenliğini sağlamak amacıyla çelik ve ahşap askılama sistemleri kuruldu. Yapısal dayanımı artırmak amacıyla duvarlarda hidrolik ve kaymak kireç enjeksiyonu yapıldı.

        Gerekli görülen bölümlerde kısmi söküm ve yeniden yapım uygulamaları gerçekleştirilerek yapının özgün dokusuna uygun düzenlemeler yapılan caminin abdest alma bölümü yenilenirken, aydınlatma ve mekanik sistemler de modern ihtiyaçlara uygun şekilde düzenlendi.

        Cephelerde temizlik ile derz açma ve kapama çalışmaları yapılırken ahşap kapı ve pencereler de aslına uygun biçimde yenilendi. Son olarak çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan cami, kılınan bayram namazıyla yeniden ibadete açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

