Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. K.A'nın kullandığı 63 EL 444 plakalı otomobil, Dutluca Mahallesi yakınlarında, Emre Şahin (18) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü K.A. ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.