Şanlıurfa'da derede mahsur kalan traktörün sürücüsü vinçle kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dereden geçerken mahsur kalan traktörün sürücüsü vinçle kurtarıldı.



Göçer Mahallesi civarındaki İbrahimağa Deresi'nden traktörüyle karşıya geçmek isteyen Mazlum A, bölgede yağışın etkisiyle debisi yükselen derede mahsur kaldı.



Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Akıntının şiddetli olması nedeniyle suyun ortasında kalan sürücüyü kurtarma çalışmalarına vinçle destek verildi.



Vincin ucundaki kancaya bağlanan halata tutunan Mazlum A, dereden kurtarıldı.



Sağlık durumu iyi olan Mazlum A, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.



Derede mahsur kalan traktörün ise suyun debisi düştükten sonra çıkarılacağı öğrenildi.

