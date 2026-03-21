Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da derede mahsur kalan traktörün sürücüsü vinçle kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dereden geçerken mahsur kalan traktörün sürücüsü vinçle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 17:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçer Mahallesi civarındaki İbrahimağa Deresi'nden traktörüyle karşıya geçmek isteyen Mazlum A, bölgede yağışın etkisiyle debisi yükselen derede mahsur kaldı.

        Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Akıntının şiddetli olması nedeniyle suyun ortasında kalan sürücüyü kurtarma çalışmalarına vinçle destek verildi.

        Vincin ucundaki kancaya bağlanan halata tutunan Mazlum A, dereden kurtarıldı.

        Sağlık durumu iyi olan Mazlum A, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

        Derede mahsur kalan traktörün ise suyun debisi düştükten sonra çıkarılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

