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        Şanlıurfaspor, lige tutunmaya odaklandı

        Trendyol 1. Lig'e tutunma mücadelesi veren ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Şu anda sadece işimize odaklandık, bu takımı ligde bırakma motivasyonumuz var. Oyuncularımızla biz bu kararı aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 01.05.2024 - 18:27
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        Şanlıurfaspor, lige tutunmaya odaklandı
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        Trendyol 1. Lig'e tutunma mücadelesi veren ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Şu anda sadece işimize odaklandık, bu takımı ligde bırakma motivasyonumuz var. Oyuncularımızla biz bu kararı aldık." dedi.

        Arslan, GAP Vadisi Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın genel durumu hakkında bilgi verdi.

        Ligde telafisi olmayan maçlar oynadıklarını vurgulayan Cihat Arslan, rakiplerine göre son 2 haftaya avantajlı girdiklerini dile getirdi.

        Bazı talihsizlikler nedeniyle son dönemde puan kaybı yaşadıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

        "Şu anda sadece işimize odaklandık, bu takımı ligde bırakma motivasyonumuz var. Oyuncularımızla biz bu kararı aldık. Yani sonuna kadar çalışacağız. Bugün de çift antrenman vardı. Yarın da var. Bu iki maçı kazanıp, kendi işimize bakmak istiyoruz. Tüm Şanlıurfa kamuoyundan bu kritik süreçte destek rica ediyoruz. Geri dönüşü olmayan bir yola girmiş bulunuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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