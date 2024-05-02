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        Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:19 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:19
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        Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Günal A. yönetimdeki 42 AJZ 33 plakalı kamyonet, Bozova-Hilvan kara yolunun Hüyüklü Mahallesi Kavşağı'nda Muhammed K. idaresindeki 63 ACA 772 plakalı otomobille çarpıştı.

        Yaralanan 10 kişi, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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