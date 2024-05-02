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        Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi

        Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi (HRÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine destek vermek için oturma eylemi başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:13
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        Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi
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        Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi (HRÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine destek vermek için oturma eylemi başlattı.

        HRÜ Osmanbey Yerleşkesi'nde bir araya gelen öğrenciler adına basın açıklaması yapan Ömer Şenbahar, dünyanın tüm vicdanlı halklarını zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ettiklerini dile getirdi.

        İnsanlık vicdanının galip geleceğine inandıklarını vurgulayan Şenbahar, "Filistin'de devam eden zulme 'dur' demek için Harran Üniversitesi öğrencileri olarak oturma eylemi düzenliyoruz. Daha önce Amerika'nın çeşitli üniversitelerinde başlayan bu oturma eylemine Türkiyeli Müslümanlar ve üniversite öğrencileri olarak destek veriyoruz." diye konuştu.

        Ömer Rıza Karataş da son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına dikkati çekti.

        ABD'de duyarlı insanların haklının yanında olmaya çalıştığını anlatan Karataş, "Burada Filistin'de yaşanan zulüm için bir araya geldik. Üniversiteli gençler olarak bu durumu unutmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bu durumun hafife alınmaması için buradayız. İsrail ordusunu kınamak Filistinlilere maddi manevi destek vermek için burada toplandık." diye konuştu.

        Açıklamanın ardından dua eden öğrencilerin yemekhane önünde başlattığı oturma eyleminin nöbetleşe devam ettirileceği belirtildi.

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