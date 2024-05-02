Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adreste yapılan aramada 6 kilo 105 gram esrar, 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi.

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