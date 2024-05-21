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        Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:15
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        Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık 3 ay yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu Şanlıurfa, Gaziantep, Amasya ve Mersin illerinde belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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