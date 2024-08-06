Şanlıurfa'da 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu yakalandı

Polis ekiplerinin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir aracı durdurarak yaptığı aramada 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelede başarılı bir operasyon yapıldığını belirtti.

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