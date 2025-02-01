Şanlıurfaspor, yarın İstanbulspor'u ağırlayacak
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.
Bu sezon 21 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi, 25 puanla 18'inci sırada yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.