Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, araç park etme nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 20:36 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, araç park etme nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kırsal Kısas Mahallesi'nde araç park etme nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

        Kavgada silahla yaralanan A.E, M.K, D.E. ile bıçakla yaralanan S.E. kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        Morata imzayı attı!
        Morata imzayı attı!
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Kartal'a sürpriz kanat!
        Kartal'a sürpriz kanat!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Şanlıurfa'da "Urfalı Musiki Ustaları" anıldı
        Şanlıurfa'da "Urfalı Musiki Ustaları" anıldı
        Islah çalışmaları için suyu kesilen derede, çamurda mahsur kalan 240 kaplum...
        Islah çalışmaları için suyu kesilen derede, çamurda mahsur kalan 240 kaplum...
        Şanlıurfaspor, yarın İstanbulspor'u ağırlayacak
        Şanlıurfaspor, yarın İstanbulspor'u ağırlayacak
        Şanlıurfa'da ıslahı yapılan derede mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı
        Şanlıurfa'da ıslahı yapılan derede mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı
        Şanlıurfa'da adliye bahçesinde kavga kamerada: 16 yaralı, 15 gözaltı
        Şanlıurfa'da adliye bahçesinde kavga kamerada: 16 yaralı, 15 gözaltı