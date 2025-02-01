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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:17
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

        G.A. idaresindeki 51 ACE 490 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sefer Rüzgar Şirin'e (13) çarptı.

        Ağır yaralanan Şirin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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