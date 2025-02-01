Şanlıurfa'da "Urfalı Musiki Ustaları" anıldı

UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Urfalı Musiki Ustalarını Anma" programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programında sahne alan Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi ekibi, musiki ustalarının eserlerini seslendirdi.

Programın sonunda, hayatını kaybeden sanatçıların yakınlarına protokol üyeleri tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayatını kaybetmiş sanatçıların yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.