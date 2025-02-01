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        Islah çalışmaları için suyu kesilen derede, çamurda mahsur kalan 240 kaplumbağa kurtarıldı

        ŞANLIURFA'da ıslah çalışmaları için suyu kesilen derenin yatağından çamurda mahsur kalan 240 kaplumbağa kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:00
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        Islah çalışmaları için suyu kesilen derede, çamurda mahsur kalan 240 kaplumbağa kurtarıldı
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        ŞANLIURFA’da ıslah çalışmaları için suyu kesilen derenin yatağından çamurda mahsur kalan 240 kaplumbağa kurtarıldı.

        Kentte 15 Mart 2023'te meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bölgede dere ıslah çalışmaları sürdürülüyor. Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışması için suyu kesilen Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen bölümünde çalışan işçiler, çamur içinde çok sayıda kaplumbağa fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 240 kaplumbağa, kurtarıldıktan sonra bakım ve rehabilitasyon işlemleri için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        İşçilerden Recep Kara, çalışmaları sırasında çamura saplanan kaplumbağaları gördüğünü belirterek durumu ekiplere bildirdiğini söyledi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü yetkilileri, gerekli kontroller ve tedavilerin ardından kaplumbağaların yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacağını ifade etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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